Новосибирская разработка вошла в Топ-20 технологий БРИКС SUSONG Cup (BRICS Track) 2025

Новосибирская разработка в области здравоохранения вошла в двадцатку лучших проектов международного конкурса инновационных промышленных технологий БРИКС SUSONG Cup (BRICS Track) 2025.

Это позволит компании-финалисту представить свои решения международным инвесторам и отраслевым лидерам на финале конкурса, который пройдет осенью 2025 года в китайском городе Сямынь.

Конкурс SUSONG BRICS нацелен на развитие научно-технологического сотрудничества между странами БРИКС и отбор прорывных технологий для создания глобальной инновационной системы. В этом году наиболее востребованными стали направления «Будущее здравоохранение», «Будущая информация» и «Будущие материалы».

Финалистом в категории «Будущее здравоохранение» стала новосибирская компания «Визус Лаб» с проектом офтальмологических решений на основе искусственного интеллекта. Компания разработала цифровую систему мониторинга здоровья для ранней диагностики заболеваний, а также портативные устройства для скрининга и предиктивной аналитики. Кроме того, в портфеле инноваций — бесконсервантная система доставки лекарств и липосомальная форма препаратов. Внедрение технологий в клиниках уже показало снижение нетрудоспособности пациентов на 20%.

Проект активно поддерживается новосибирским отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Как отметил вице-председатель организации, руководитель инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ» Илья Гнатуша, задача платформы — продвижение и оперативное внедрение перспективных разработок в регионе, России и за рубежом. Организация помогает проектам получать государственную поддержку и знакомит с ними заинтересованные стороны.

Генеральный директор «Визус Лаб» Алексей Воеводин подчеркнул, что помощь предпринимательского сообщества и органов власти региона способствовала расширению географии применения технологий. На 2025–2026 годы компания планирует создать промышленный образец бесконсервантных глазных капель для терапии синдрома сухого глаза и вывести свои продукты на рынки России, ЕАЭС и стран БРИКС.

Победа в конкурсе откроет доступ к грантам и инвестициям от фондов БРИКС. Общий призовой фонд составляет более 3,8 млн юаней.