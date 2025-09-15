Полицейские обеспечили правопорядок на выборах в НСО

Более 100 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали правопорядок и безопасность избирателей в Единый день голосования, в том числе и в Новосибирской области.

Мероприятия проходили на территории 81 субъекта Российской Федерации, среди которых и выборы в столице Сибири, и выборы в заксобрание региона.

Для усиления охраны общественного порядка к работе были привлечены не только полицейские, но и военнослужащие Росгвардии, члены народных дружин, а также сотрудники частных охранных предприятий и других правоохранительных общественных формирований. Особый режим безопасности был организован в приграничных регионах и на территориях новых субъектов РФ.

Благодаря принятым мерам в день голосования не было зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на объективность итогов выборов. При этом всем полицейским, находившимся на службе, была предоставлена возможность реализовать свое избирательное право.

После завершения голосования и закрытия участков сотрудники полиции обеспечили охрану и транспортировку всех избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии.

Руководство Центризбиркома РФ, а также представители территориальных комиссий выразили благодарность сотрудникам МВД России за создание безопасных и законных условий для проведения выборов.