Пожар вспыхнул в общежитии на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

11 человек эвакуировались самостоятельно, 14 человек эвакуировали пожарные.

В Новосибирске, в 6:38 утра, в пятиэтажном общежитии, расположенном на улице Сибиряков-Гвардейцев, вспыхнул пожар. Одиннадцать жильцов самостоятельно эвакуировались из задымленного подъезда.

Сотрудники МЧС России провели спасательную операцию, сняв мужчину с четвертого этажа по автолестнице, именно там, где и началось возгорание. Еще один человек был спасен с использованием трехколенной лестницы. Газодымозащитники вывели из здания 14 человек, среди которых было двое детей, используя спасательные устройства, чтобы обеспечить им чистый воздух. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Приблизительно тридцать минут потребовалось пожарным расчетам МЧС России, чтобы полностью потушить пламя, распространившееся на 20 квадратных метров. Огонь нанес ущерб внутренней отделке комнаты на четвертом этаже и уничтожил находившиеся там личные вещи.

В ликвидации пожара принимали участие 36 человек, было задействовано 12 единиц специализированной техники.