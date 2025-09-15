С 17 сентября начнётся отопительный сезон в Новосибирске

Первыми тепло получат детские сады, школы, больницы и социальные учреждения. С 19 сентября начнём подключение жилых домов и остальных объектов.

В первую очередь отопление будет подано в детские сады, школы, лечебные заведения и социальные объекты. С 19 сентября мы приступим к подключению многоквартирных домов и прочих зданий. Об этом заявил глава города в своем телеграм-канале.

Подготовка города к зимнему периоду проводилась совместно с Сибирской генерирующей компанией, управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. В течение летних месяцев были обновлены теплотрассы, проведена инспекция котельных и насосных станций, ликвидированы аварийные участки.

Перевод системы на зимний режим будет осуществляться постепенно. Теплоснабжающим компаниям дано указание обеспечить переход на зимний график работы для бесперебойного функционирования системы отопления.