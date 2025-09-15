Стала известна явка на выборах-2025 в Новосибирске

По предварительным итогам участие в голосовании приняли чуть больше 30% избирателей Новосибирской области.

По предварительным итогам (в результате обработки 99% избирательных бюллетеней) участие в голосовании приняли 32.89% избирателей Новосибирской области. Об этом сообщила Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо на аппаратном совещании Губернатора Новосибирской области.

Несмотря на относительно невысокую явку, Ольга Благо выразила благодарность всем избирателям, принявшим участие в голосовании, а также членам избирательных комиссий за их работу. Она отметила, что итоги выборов отражают волеизъявление жителей Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области поблагодарил избирательную комиссию за организацию и проведение выборов. Он выразил уверенность, что избранные депутаты будут эффективно представлять интересы жителей региона в Законодательном собрании.