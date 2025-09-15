Стало известно, выпадет ли в Новосибирске первый снег на этой неделе

Ранее сообщалось, что снег в Новосибирске может выпасть 23 сентября. Синоптики сообщили, сбудется ли прогноз.

По словам начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Натальи Кичановой, в сентябре в Новосибирске снега не прогнозируется. Средняя температура на этой неделе будет до +20 градусов. Возможно похолодание в последних числах сентября до – 3 градусов в ночное время.

Синоптик сообщает, что сентябрь в Новосибирске проходит в пределах климатической нормы.

