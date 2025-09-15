Свыше 920 млн рублей вернула бизнесменам прокуратура Новосибирской области

По итогам 2025 года надзорные органы Новосибирской области зафиксировали значительное количество нарушений законодательства, направленных против предпринимателей. Всего было выявлено свыше 3,6 тысяч таких случаев.

На эти нарушения прокуратура отреагировала активно: было принято более 2,2 тысяч мер, которые привели к привлечению к ответственности более 840 должностных лиц. Кроме того, в правовое поле были возвращены более 640 незаконных нормативных актов. Об этом пишет издание InfoPro54.

Эффективность работы ведомства подтверждается и материальными результатами. Благодаря вмешательству прокуроров, бизнес смог вернуть свыше 920 миллионов рублей, которые были необоснованно удержаны по контрактам и договорам. Также была прекращена деятельность контролирующих органов, превышавших свои полномочия: отменены результаты 11 незаконных проверок.

Ярким примером такого превышения стал случай с должностными лицами Сибирского управления Ростехнадзора и Государственной жилинспекции региона. Суд привлек их к административной ответственности за проведение внеплановых выездных проверок без обязательного согласования с прокуратурой и за нарушение установленных сроков их проведения.

В целом, прокурорский фильтр оказался строгим: более половины (52%) из предложенных контролерами 2000 внеплановых проверок были отклонены как необоснованные.

