Учёные Сибстрин изобрели керамическую смесь из отходов добычи

Учёные Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ) разработали и запатентовали уникальную смесь для производства строительной керамики.

Её ключевая особенность заключается в том, что она создана на основе отходов горнодобывающей промышленности, которые ранее практически не использовались.

Актуальность разработки вызвана растущим дефицитом качественного природного глинистого сырья. В связи с этим производители всё чаще обращают внимание на техногенные материалы, такие как вскрышные породы, остающиеся после добычи угля. Основной проблемой их применения были нестабильные свойства, но новосибирским исследователям удалось решить эту задачу. Новая запатентованная формула смеси позволяет эффективно вовлекать промышленные отходы в производственный цикл.

Внедрение этой технологии даёт двойной положительный эффект. С одной стороны, она значительно улучшает ключевые характеристики готовой продукции: повышает прочность и морозостойкость керамического кирпича, камней и черепицы, а также позволяет снизить температуру их спекания. С другой стороны, новая смесь расширяет сырьевую базу предприятий и вносит весомый вклад в защиту окружающей среды, сокращая объемы промышленных отходов.

