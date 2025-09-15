82.76% -1.2
сегодня 07:06
культура

Ушёл из жизни голос ослика Иа-Иа – известный российский актер Дмитрий Лагачев

Стало известно о смерти актера театра и кино Дмитрия Лагачева. Об этом сообщила его коллега Кристина Шаманиди-Бойцова.

«13 сентября 2025 года ушел из жизни заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич. Не подобрать никаких слов... Страшная невосполнимая потеря! Один из светлейших людей в моей жизни,»— отметила актриса.

Лагачев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1992 по 2011 год он работал в санкт-петербургском Театре юного зрителя им. Брянцева. Он сыграл множество ролей в театре, кино и сериалах. Он снялся в проектах «Гарпастум», «Тайны следствия», «Морские дьяволы». В русских мультфильмах о Винни-Пухе он озвучил ослика Иа-Иа. В 2005 актеру присвоили звание заслуженного артиста России.

Причиной смерти Лагачева стал инфаркт.

