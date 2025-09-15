В Новосибирске агроном Воробьёв назвал последний день для выкапывания картошки в 2025 году

Опытный агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Илья Воробьёв, назвал оптимальную дату завершения уборки картофеля в Новосибирской области в 2025 году. По его мнению, последним днем для выкапывания в этом году станет 27 сентября.

Агроном аргументировал свое заключение анализом погодных условий, сложившихся в течение вегетационного периода.

«Лето 2025 года было отмечено значительными колебаниями температур, особенно в июле. Однако, в целом, средние температуры оставались в пределах нормы, что благоприятно сказалось на формировании клубней. Количество осадков в августе было недостаточным, что могло привести к замедлению роста и развития картофеля. Тем не менее, своевременные поливы в большинстве хозяйств позволили компенсировать недостаток влаги. Состояние почвы на полях Новосибирской области в целом оценивается как удовлетворительное. Однако, в отдельных районах наблюдались проблемы с плодородием и водопроницаемостью, что могло негативно повлиять на урожайность», – отметил Воробьёв.

Учитывая все эти факторы, а также прогноз погоды на ближайшие две недели, агроном рекомендует завершить уборку картофеля до 27 сентября. После этой даты существует повышенный риск ночных заморозков, которые могут повредить клубни, находящиеся в земле.

Кроме того, агроном дал несколько советов по подготовке картофеля к хранению:

1. Перед закладкой на хранение картофель необходимо тщательно просушить в течение нескольких дней в прохладном, хорошо вентилируемом помещении.

2. Необходимо удалить поврежденные, больные и позеленевшие клубни.

3. Картофель лучше всего хранить в темном, прохладном (2-4°C) и хорошо вентилируемом месте.

Ранее стало известно, что в сентябре в Новосибирске может выпасть снег.