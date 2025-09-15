В Новосибирске дачники подвергнутся штрафу за продажу картошки

В Новосибирске садоводам напомнили о возможных последствиях нелегальной торговли урожаем. Реализация излишков картофеля, выращенного на дачном участке, без необходимого оформления может повлечь за собой штрафные санкции.

Согласно статье 14.1 КоАП РФ, ведение бизнеса без регистрации или соответствующей лицензии влечет за собой штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Данное положение распространяется и на продажу овощей, фруктов и ягод, выращенных на даче.

Торговля излишками картофеля с огорода без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или получения разрешения от местных властей может быть расценена как нарушение законодательства.

В начале текущего года, 9 января, килограмм картофеля в городских магазинах оценивался в 50 рублей 46 копеек. Годом ранее, в январе 2024 года, средняя цена составляла 24 рубля 60 копеек. По информации Новосибирскстата, к концу лета цена за килограмм картофеля в магазинах региона увеличилась до 83,39 рубля. В настоящее время она реализуется по цене от 89 рублей за килограмм.