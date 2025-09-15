В Новосибирске стало известно место строительства новой станции метро

В Новосибирске планируется возведение новой станции метрополитена под названием «Космическая». Её местоположение можно увидеть на карте.

В Новосибирске намечено расширение сети метрополитена за счет новой станции. Предполагается продление Ленинской линии от станции «Заельцовская» в направлении севера. Распоряжение о дальнейшем развитии подземки было размещено на официальном веб-портале мэрии Новосибирска.

Новая станция «Космическая» будет находиться в пределах квартала 122.01.05.01 – это район, расположенный неподалеку от Пятигорской улицы, в зоне частной жилой застройки. По информации из постановления мэрии, старт реализации проекта намечен на период после 2030 года.

На тот же временной отрезок запланированы проектные и строительные работы по созданию главных городских магистралей непрерывного движения ГМНД-1 (часть будущей Ельцовской магистрали) и ГМНД-2 (отрезок проектируемой Космической магистрали). Кроме того, вдоль Ельцовской магистрали планируется проложить трамвайную линию.

Согласно разработанному плану, до 2030 года предполагается осуществить следующие мероприятия:

1. возведение продолжения Красного проспекта;

2. проведение строительных работ или реконструкция улицы Фадеева для приведения её к статусу магистрали районного значения;

3. сооружение троллейбусного депо в квартале 122.01.02.04.

