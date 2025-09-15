В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве боксера

В Омске произошло резонансное убийство, жертвой которого стал 31-летний чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко.

Инцидент, повлекший гибель спортсмена, случился 10 сентября в жилом доме на 4-м Крымском переулке.

По предварительным данным следствия, причиной конфликта стали грубые высказывания, которые Михайленко допустил в адрес отца и деда своего 23-летнего собеседника. В ответ на оскорбления молодой человек, не сдержав гнева, воспользовался пистолетом ТТ и произвел роковые выстрелы.

После совершения преступления подозреваемый незамедлительно скрылся с места происшествия и выехал в соседний регион — Новосибирск. Однако правоохранительные органы оперативно отработали все возможные версии и задержали фигуранта в столице Сибири. На данный момент его уже доставили в Омск для проведения дальнейших следственных действий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование инцидента продолжается.

