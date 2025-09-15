В Новосибирске женщина перевела 20 тысяч мошенникам, поверив рекламе инвестиций

Жительница Новосибирска стала жертвой мошенников, потеряв более 20 тысяч рублей после того, как поверила рекламе в Telegram-канале.

Преступники завлекли женщину возможностью легкого заработка на инвестициях, а затем под разными предлогами выманили у нее крупную сумму.

47-летняя Екатерина рассказала, что все началось с небольшой суммы. «Я внесла 500 рублей. Ну, думала, не жалко, проверим», — поделилась она. Вскоре ей сообщили, что инвестиция оказалась успешной и принесла прибыль. Однако для вывода этих средств потребовалось оплатить «комиссию» в размере пяти тысяч рублей. Об этом пишет издание "КП-Новосибирск".

На этом требования не закончились. После уплаты комиссии последовало новое условие — внести «налог на прибыль» в размере 13%, что составило около 6500 рублей. Далее мошенники запросили оплату «лицензионного сбора» в 9225 рублей, а затем потребовали сразу 20 тысяч.

Именно последний запрос заставил Екатерину усомниться в честности собеседников.

На рекламу «инвестиционного советника» с большим опытом работы женщина наткнулась в одном из городских Telegram-каналов. Как оказалось, это был лишь прикрытие для мошеннической схемы.

Юрист Константин Зиновьев подтвердил, что в данной ситуации есть все признаки состава преступления. Он пояснил, что законная деятельность по инвестиционному консультированию требует специальной лицензии от Банка России. При этом советник имеет право только давать рекомендации, но не может принимать от клиентов денежные средства для совершения операций.