В Новосибирском Горсовете не осталось независимых депутатов. Большинство депутатов – а именно 40 человек из 50-ти – это «Единороссы». Шесть от «КПРФ», трое от партии «Новые люди» и один от партии «Родина».

Такое доминирование одной партии, по мнению многих наблюдателей, может существенно повлиять на процесс принятия решений, потенциально снижая уровень дискуссии и возможность альтернативных точек зрения быть услышанными.

Однако, оставшиеся десять мест распределены между представителями оппозиционных и новых политических сил, что формирует текущий партийный расклад в городском законодательном органе.



