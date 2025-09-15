82.76% -1.2
сегодня 14:39
общество

В Новосибирском Горсовете не осталось независимых депутатов

Фото: Сиб.фм
40 депутатов из «Единой России», шесть от «КПРФ», трое от партии «Новые люди» и один от партии «Родина».

В Новосибирском Горсовете не осталось независимых депутатов. Большинство депутатов – а именно 40 человек из 50-ти – это «Единороссы». Шесть от «КПРФ», трое от партии «Новые люди» и один от партии «Родина».

Такое доминирование одной партии, по мнению многих наблюдателей, может существенно повлиять на процесс принятия решений, потенциально снижая уровень дискуссии и возможность альтернативных точек зрения быть услышанными.

Однако, оставшиеся десять мест распределены между представителями оппозиционных и новых политических сил, что формирует текущий партийный расклад в городском законодательном органе.

Дарья Лапина
Журналист

