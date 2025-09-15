В одном из магазинов Новосибирска нетрезвый покупатель пытался расплатиться ключом от домофона за спиртное

За минувшие выходные сотрудники Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» пресекли 82 правонарушения, 17 нарушителей были переданы в руки правоохранительных органов.

В пятницу, около 16:12, в дежурную часть поступил сигнал тревоги из магазина на улице Дуси Ковальчук. Прибывшие бойцы подразделения ГБР-77 выяснили, что продавщица столкнулась с неадекватным покупателем, отчаянно желавшим опохмелиться. Мужчина схватил с полки бутылку водки и в качестве оплаты предложил ключ от домофона — якобы это сейчас его самое ценное имущество, поскольку денег у него нет. Лишь после того, как ему сообщили, что вызывают охрану, пьяный прекратил споры и ушёл из магазина.

Не заставил себя ждать и следующий инцидент — на этот раз в Заельцовском районе. В 22:29 в больницу поступила просьба о помощи: скорая доставила 45-летнего мужчину с подозрением на алкогольный делирий. Едва его разместили в палате, он начал нападать на спящих пациентов, нанося удары кулаками. Попытку врача успокоить его буйный пациент встретил ответным ударом.

На место прибыл экипаж ГБР-77, который быстро усмирил разбушевавшегося пациента. Врачи провели повторный осмотр и, не обнаружив признаков психического расстройства, посоветовали ему поскорее протрезветь и попросили гвардейцев вывести его из больницы. Однако даже на улице мужчина не успокоился — он бросился с кулаками на самих бойцов. После повторного усмирения гвардейцы настоятельно посоветовали хулигану отправиться домой.

В 23:58 экипаж ГБР-73, проезжая по улице Пархоменко, заметил мужчину, едва державшегося на ногах после выхода из круглосуточного алкогольного магазина. Не задумываясь, он сел за руль своего автомобиля и начал движение, хаотично петляя по дороге, создавая реальную угрозу для других участников движения. Гвардейцы перекрыли ему путь служебной машиной, вызвали сотрудников ДПС и передали нарушителя им.

Пятничная «алкогольная эстафета» завершилась уже в субботу, в 01:28, в посёлке Мочище. Полицейские обратились в Агентство с просьбой о поддержке — требовалось прибыть в автосалон. Там охранник застал пьяного автослесаря на рабочем месте и сделал ему замечание, на что тот отреагировал агрессивно — начал драку.

Увидев подошедших бойцов ГБР-85, хулиган не испугался, а, наоборот, с криком: «Сейчас всех порублю!» — бросился на них. Гвардейцам пришлось применить физическую силу, после чего нарушитель был передан полиции.

Сам задержанный представился уроженцем одного из кавказских регионов и сообщил, что работает в автосалоне полтора месяца.