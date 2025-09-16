82.76% -1.2
сегодня 17:31
общество

51 мандат из 76 в Заксобрании Новосибирской области получила "Единая Россия"

Фото: Сиб.фм/Сергей Ощепков
В избирательной комиссии Новосибирской области сегодня во вторник, 16 сентября, подвели итоги выборов в регионе, которые продолжались в течение трех дней.

«51 мандат получает «Единая Россия», 10 — КПРФ, 4 — «ЛДПР», 4 — «Справедливая Россия», 2 — «Партия Пенсионеров», 1 — «Родина», — сообщила председатель избиркома региона Ольга Благо. Именно так в итоге распределились голоса жителей Новосибирской области за представителей той или иной политической партии. В итоге существенное преимущество получает "Единая Россия".

Ранее Сиб.фм писал о том, как в регионе прошел второй день выборов.

Денис Дычаковский
Журналист

