Скупка голосов и незаконная агитация: как прошёл второй день новосибирских выборов, и о каких нарушениях заявляли

13 сентября были подведены промежуточные результаты выборов в Горсовет Новосибирска и Заксобрание региона. По данным избиркома, к 20.00 13 сентября общая явка составила 21.43%, проголосовали 468 738 избирателя Новосибирской области. О процессе голосования и главных новостях мы рассказывали в онлайн-трансляции, а теперь расскажем о главных событиях.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал процесс абсолютно прозрачным и заявил об отсутствии серьезных нарушений.

«За ходом голосования следят наблюдатели, представители политических партий, общественных организаций и участники СВО. Они отслеживают возможные нарушения, следят за ходом голосования. Такой формат контроля позволяет оперативно выявлять и реагировать на спорные моменты в дни голосования. Сегодня в очередной раз убедился, что процесс выборов абсолютно прозрачный», — отметил Травников.

Сами же участники выборной гонки в течение дня сообщали о грубых нарушениях со стороны оппонентов. Например, представители КПРФ заявили о том, что конкуренты из партии «Новые люди» скупают голоса маргиналов. В качестве доказательства они предъявили видео.

При этом со страницы во «ВКонтакте» коммуниста Андрея Жирнова журналист Сиб.фм получил сообщение с просьбой отдать голос за него. При этом агитации в дни выборов запрещена законом. Жирнов проигнорировал просьбу редакции объяснить ситуацию.

Мы продолжим следить за ходом выборов в регионе и 14 сентября. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить главные новости по теме.