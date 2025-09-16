82.76% -1.2
16 сентября, 19:37
сегодня 16:50
проиcшествия

Автобус №43 загорелся на площади Маркса в Новосибирске 16 сентября

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black
Крупный пожар на остановке «Площадь Маркса» в Новосибирске удалось предотвратить благодаря оперативным действиям водителя.

Пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 43 загорелся во время стоянки, о чем свидетельствует видео, опубликованное в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из салона транспортного средства валит густой дым. Как сообщает очевидец, водитель самостоятельно справился с возгоранием, использовав огнетушитель.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили происшествие и отсутствие пострадавших. Все пассажиры были своевременно эвакуированы. По информации спасателей, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в автобусе.

Перевозчиком по данному маршруту является ИП В. А. Кобенко, отмечает НГС.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Коченёвском районе Новосибирской области произошла смертельная авария.

Денис Дычаковский
Журналист

