Автобус №43 загорелся на площади Маркса в Новосибирске 16 сентября

Крупный пожар на остановке «Площадь Маркса» в Новосибирске удалось предотвратить благодаря оперативным действиям водителя.

Пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 43 загорелся во время стоянки, о чем свидетельствует видео, опубликованное в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из салона транспортного средства валит густой дым. Как сообщает очевидец, водитель самостоятельно справился с возгоранием, использовав огнетушитель.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили происшествие и отсутствие пострадавших. Все пассажиры были своевременно эвакуированы. По информации спасателей, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в автобусе.

Перевозчиком по данному маршруту является ИП В. А. Кобенко, отмечает НГС.

