Автоледи сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске

Вечером в понедельник, 16 сентября, в Калининском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка.

Инцидент случился на улице Земнухова.

По предварительной информации, автомобиль «Тойота Витц» под управлением 45-летней водительницы совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №15.

После наезда ребёнка с полученными травмами оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Точный характер и тяжесть его повреждений в настоящее время устанавливаются.

На месте происшествия работали сотрудники дорожно-патрульной службы, которые фиксировали все обстоятельства случившегося. Для установления причин и полной картины ДТП проводится проверка.

