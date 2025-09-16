В ДТП в Новосибирской области погиб 89-летний водитель иномарки

По данным регионального управления ГАИ, в результате серьёзного ДТП на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» погиб 89-летний водитель легкового автомобиля.

Авария произошла на выезде с автодороги Н-2216.

По предварительной информации, мужчина за рулём «Nissan Terrano» двигался со стороны деревни Новый Шарап. При выезде на основную трассу его автомобиль столкнулся с грузовиком «DAF». От сильного удара большегрузный автомобиль врезался в препятствие и опрокинулся.

Водитель «Nissan» скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водителя грузовика с полученными травмами госпитализировали в районную больницу.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственной группы. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.