Более 6 тысяч деревьев и кустарников высадили в Новосибирске в 2025 году

К концу года в питомнике будет 12 000 саженцев — это зелёный резерв уже на следующие годы.

В текущем году мы кардинально пересмотрели стратегию озеленения, значительно расширив масштабы работ. Активно ведётся посадка деревьев и кустарников в парковых зонах, скверах и вдоль городских улиц, а также пополняется ассортимент саженцев в нашем муниципальном питомнике. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Деятельность по озеленению охватывает все районы города. На данный момент уже посажено свыше 6 тысяч деревьев и кустарников. К примеру, в Сосновом бору посажено 3500 молодых сосен, а в сквере имени Юрия Бугакова будет создана новая посадка из более чем тысячи деревьев и кустарников. В Центральном парке и Берёзовой роще проводится обновление аллей, а возле консерватории будет облагорожена Аллея связистов, где будут высажены сосны, гортензии и спиреи.

В общей сложности, с учетом осенних посадок, будет высажено около 17 тысяч единиц растительности. Это существенное обновление и увеличение зелёных насаждений Новосибирска.