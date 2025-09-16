Легендарное аргентинское шоу Los Potros Malambo выступит в Новосибирске с программой «FREEDOM»

7 октября 2025 года в 19:00 в кинотеатре имени Маяковского состоится уникальное представление — труппа Los Potros Malambo представит новую программу "FREEDOM" (Свобода). Коллектив, работавший с Дженнифер Лопес и Cirque du Soleil, привезет в Новосибирск энергию аргентинских пампасов и древнее искусство маламбо — традиционного мужского танца гаучо.

Программа сочетает виртуозную хореографию, живую музыку и современные визуальные эффекты. Двенадцать танцоров продемонстрируют сапатео (ритмичные удары каблуками), жонглирование боласами и элементы фламенко под аккомпанемент ансамбля с аутентичными инструментами.

Los Potros Malambo — всемирно известная аргентинская труппа, участвовавшая в шоу Дженнифер Лопес "Q’Viva: The Chosen". Их предыдущие программы "Pura Sangre" и "Go Malambo" с аншлагами прошли в Европе, США и Китае.

Шоу рекомендовано ценителям этнической культуры, танцевального искусства и зрелищных перформансов. Количество мест ограничено.

Дата: 7 октября 2025 года, время: 19:00

Место: Кинотеатр имени Маяковского

Возраст: 12+

Билеты: https://nsk.kassir.ru/shou/argentinskoe-flamenko-ispolnyaemoe-isklyuchitelno-mujchinami-los-potros-malambo-s-novoy-programmoy-f#2973359

Реклама ИП Виганд Е.С. ИНН 540423866907 Erid:2W5zFGdMFKv