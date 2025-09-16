Монгольские дубы в первый раз высадили в Центральном парке Новосибирска

На этой неделе в Центральном парке были проведены новые работы по озеленению.

Вдоль улиц Каменская и Ядринцевская теперь высажены кусты можжевельника казацкого. Эти вечнозеленые растения не теряют своей привлекательности в любое время года и отличаются неприхотливостью в уходе. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Дирекция городских парков».

Кроме того, вблизи главного входа в парк впервые появились дубы монгольские. Данная порода деревьев хорошо адаптирована к сибирским условиям: она легко переносит морозы, засуху и другие сложные погодные явления. В будущем эти дубы могут превратиться в одну из ключевых природных достопримечательностей парка.

Работы по благоустройству и озеленению Центрального парка продолжаются, делая его пространство ещё более уютным и разнообразным для посетителей.

