82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 21:52
пробки
2/10
погода
+10.9°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
82.76% -1.2
сегодня
16 сентября, 21:52
пробки
2/10
погода
+10.9°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 20:14
общество

Монгольские дубы в первый раз высадили в Центральном парке Новосибирска

Фото: Дирекция городских парков
Подпишитесь на Telegram-канал

На этой неделе в Центральном парке были проведены новые работы по озеленению.

Вдоль улиц Каменская и Ядринцевская теперь высажены кусты можжевельника казацкого. Эти вечнозеленые растения не теряют своей привлекательности в любое время года и отличаются неприхотливостью в уходе. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Дирекция городских парков».

Кроме того, вблизи главного входа в парк впервые появились дубы монгольские. Данная порода деревьев хорошо адаптирована к сибирским условиям: она легко переносит морозы, засуху и другие сложные погодные явления. В будущем эти дубы могут превратиться в одну из ключевых природных достопримечательностей парка.

Работы по благоустройству и озеленению Центрального парка продолжаются, делая его пространство ещё более уютным и разнообразным для посетителей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск продолжает комплексное благоустройство с акцентом на озеленение и уход за газонами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.