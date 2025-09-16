82.76% -1.2
сегодня 18:09
наука

Новосибирец создал стенд для быстрой проверки БПЛА

Фото: Густаво Зырянов
Магистрант НГУ Егор Побежимов выиграл грант в размере одного миллиона рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап».

Финансирование будет направлено на создание испытательного комплекса для беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время процесс тестирования дронов занимает недели и даже месяцы, что связано с необходимостью ручного контроля и длительной обработки информации. Разрабатываемый стенд позволит сократить время проверки до двух часов за счёт автоматизации и улучшенного анализа параметров.

В течение года планируется создать компактную установку, оснащённую датчиками и специальным программным обеспечением. Разработка найдёт применение в конструкторских бюро, на производственных предприятиях, а также при реализации проектов по созданию «умных городов».

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцы выиграли грант на форуме «ПроРегион».

Денис Дычаковский
Журналист

