сегодня
16 сентября, 11:27
пробки
5/10
погода
+13.9°C
курсы валют
usd 83.07 | eur 97.45
сегодня 09:18
общество

Новосибирск накрыл туман утром 16 сентября

Фото: Сиб.фм
Сибиряки нередко сталкиваются с необычным и красивым явлением, некоторые успевают даже сделать фото и видео.

Сегодняшнее туманное утро не стало исключением. Город окутала плотная белая пелена, превратив привычные пейзажи в загадочные и призрачные картины. Высотные здания терялись в густой дымке, а автомобили словно скользили сквозь молочную реку, освещая путь своими фарами.

Туман создал особую атмосферу, наполнив воздух прохладой и тишиной. Звуки приглушались, и город, казалось, замер в ожидании. Прохожие спешили по своим делам, кутаясь в теплую одежду, их лица казались сосредоточенными и немного таинственными.

Это природное явление имеет свои причины. Резкий перепад температур между ночным воздухом и прогретой за день землей приводит к образованию конденсата. Водяные пары собираются в мельчайшие капли, образуя густой туман, который накрывает город словно одеяло.

0
Дарья Лапина
Журналист

