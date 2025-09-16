Новосибирская область стала 65-й по уровню безработицы в России

По итогам второго квартала 2025 года Новосибирская область заняла 65-ю позицию в общероссийском рейтинге по уровню безработицы.

Этот показатель, рассчитанный экспертами «РИА Рейтинг», составил 2,9%, что полностью соответствует цифрам годичной давности.

При этом ситуация на рынке труда региона оказалась менее благоприятной, чем в среднем по стране, где уровень безработицы зафиксирован на отметке 2,2%. Сравнительный анализ показывает, что в 56 субъектах РФ безработица ниже среднероссийской, в двух — совпадает с ней, а в 27, включая Новосибирскую область, — превышает.

Общероссийский тренд демонстрирует положительную динамику: за год снижение безработицы зафиксировано в 72 регионах. Лидером по темпам улучшения стала Кабардино-Балкарская Республика, где показатель упал на 4%.

В Новосибирской области средний срок поиска работы составляет 3,7 месяца. Среди регионов Сибирского федерального округа антирекорды по безработице установили Республика Алтай (5,9%) и Тува (4,7%), а самая лучшая ситуация — в Хакасии (1,2%) и Красноярском крае (2,2%).

На общероссийском фоне самая низкая безработица традиционно зарегистрирована в Москве (0,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе, а наиболее критические показатели — в Республике Ингушетия (26%) и Дагестане.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 59% молодых новосибирцев не хотят работать на заводах.