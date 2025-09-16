82.76% -1.2
сегодня 06:00
общество

Новосибирцам рассказали о штрафах за сдачу жилья без оформления

Фото: unsplash.com
Сдача жилья в аренду без надлежащего оформления может обернуться для собственников серьезными финансовыми и уголовными последствиями.

Как пояснил в интервью «Абзацу» юрист по ЖКХ Дмитрий Бондарь, риски включают в себя как крупные штрафы, так и необходимость отвечать по уголовной статье. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

За неуплату налогов с арендных доходов владельцам квартир грозят существенные санкции со стороны ФНС. Если факт сокрытия доходов будет установлен, но умысла не докажут, штраф составит 20% от неуплаченной суммы. В случае же доказанного умысла размер штрафа возрастает до 40%. Помимо этого, за каждый день просрочки платежа начисляются пени.

Наиболее суровое наказание предусмотрено за неуплату налогов в крупном размере. Такие действия подпадают под статью 198 УК РФ, по которой арендодателю может грозить штраф вплоть до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.

Отдельная ответственность ждет тех, кто отказывает своим жильцам во временной регистрации. За это нарушение предусмотрен административный штраф по статье 19.15.2 КоАП РФ.

Ранее Сиб.фм писал о том, что штрафы для водителей большегрузов в Новосибирской области выросли до 600 тысяч рублей.

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
