В Новосибирске 11 женщин стали депутатами горсовета

По итогам трехдневного голосования, завершившегося 14 сентября, были определены все 50 депутатов Городского совета Новосибирска.

Выборы проходили по одномандатным округам, без использования партийных списков.

Абсолютное большинство мандатов — 40 из 50 — завоевали кандидаты от «Единой России». В новый состав горсовета от этой партии прошли:

Екатерина Николаева, Юлия Адыбева, Юрий Коновалов, Ирина Беспечная, Евгений Прохоров, Александр Згурин, Евгений Клевасов, Александр Щепетнёв, Владислав Люмин, Ирина Константинова, Павел Чернышев, Елена Воронина, Алексей Казаков, Евгений Крайнов, Александр Тарасов, Дмитрий Асанцев, Александр Бестужев, Роман Никитенко, Сергей Трубников, Андрей Зайцев, Дмитрий Червов, Василий Стрекалов, Николай Тямин, Денис Кулинич, Андрей Аникин, Кирилл Покровский, Денис Чаховский, Егор Миловзоров, Лилия Гончарова, Роман Гуща, Юлия Сурнина, Виктория Шестакова, Инна Ильиных, Александр Мухарыцин, Анастасия Андронова, Андрей Гудовский, Александр Фельдбуш, Александр Быковский, Сергей Бондаренко.

Оппозиционные партии будут представлены в совете значительно меньшим числом депутатов. От партии «Родина» победу в своем округе одержал один кандидат — Леонид Рыбин. Фракция КПРФ будет состоять из шести человек: Павла Горшкова, Ильи Якуткина, Сергея Цыганова, Ерлана Байжанова, Виктора Стрельникова и Антона Бурмистрова. Три мандата получили «Новые люди»: Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Андрей Шамалев.

Таким образом, гендерный состав нового горсовета выглядит следующим образом. Среди 40 избранных депутатов от «Единой России» — 10 женщин. В представленных оппозиционных фракциях женщины-депутаты есть только среди «Новых людей» (Екатерина Шалимова). В итоге общее число депутатов-женщин в Горсовете Новосибирска составит 11 человек.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске завершились выборы депутатов Горсовета и Заксобрания 14 сентября.