В избиркоме не заметили нарушений на прошедших выборах в Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области во вторник, 16 сентября, подводит итоги трехдневных выборов, проходивших в регионе.

Всего в них принимало участие 6577 кандидатов.

Избранных депутатов уже оповестили о том, что они были избраны, подчеркнули в комиссии. В течение 5 дней с этого момента они должны оповестить о том, если ли у них какие-то ограничения, которые являются несовместимыми со статусом депутата.

В среду, 17 сентября, будет определен окончательный список депутатов, который и будет отправлен в Заксобрание региона.

«Явка и в городе Новосибирске составила 24,98%. Я считаю, что это хороший посыл. И Новосибирск может достаточно активно принимать участие в голосовании», — заявила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. «Нарушений во время проведений выборов зафиксировано не было. Все компании полностью состоялись», — также подчеркнула в своей речи она.

