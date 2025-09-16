82.76% -1.2
общество

В Новосибирске опубликованы даты первых школьных каникул в новом учебном году

В Новосибирске официально утвердили расписание школьных каникул на будущий учебный год.

График на 2025-2026 год составлен с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ и региональных особенностей системы образования, чтобы обеспечить ученикам полноценный отдых между интенсивными учебными периодами.

Согласно новому распоряжению, отдых школьников будет организован по следующему графику:

• Осенние каникулы продлятся с 27 октября по 4 ноября 2025 года.

• Зимние каникулы, приуроченные к новогодним праздникам, начнутся 29 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026 года.

• Весенние каникулы запланированы на период с 23 по 31 марта 2026 года.

• Для учащихся по триместровой системе предусмотрен дополнительный отдых с 15 по 22 февраля 2026 года.

• Летние каникулы традиционно стартуют после окончания учебного года и продлятся до 31 августа 2026 года.

Департамент образования мэрии отметил, что утвержденный график является обязательным для всех городских школ. При этом администрации учебных заведений оставили право незначительно корректировать даты начала и окончания каникул в зависимости от собственного учебного плана. Главное условие — общая продолжительность периодов отдыха должна строго соответствовать установленным нормам.

Ранее Сиб.фм писал о том, что с 1 сентября в школах Новосибирской области сократят ряд уроков.

0
