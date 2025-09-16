82.76% -1.2
сегодня 16:25
проиcшествия

В Новосибирске с чиновницы взыскали свыше 6,5 млн рублей

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры к бывшей сотруднице Территориального управления Росимущества по Новосибирской области.

Как сообщила 16 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции региона, женщина, занимавшая должность старшего специалиста 2 разряда в отделе информационного обеспечения, учета федерального имущества и делопроизводства, нарушила законодательство о госслужбе.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что гражданка, находясь на государственной службе, систематически не соблюдала требования по предоставлению достоверных и полных сведений о своём финансовом положении.

По решению суда с экс-госслужащей взыскана крупная сумма в размере 6 547 517 рублей 79 копеек в доход государства.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске будут судить чиновника за взятку в 1 млн рублей.

