В Новосибирске с чиновницы взыскали свыше 6,5 млн рублей

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры к бывшей сотруднице Территориального управления Росимущества по Новосибирской области.

Как сообщила 16 сентября пресс-служба судов общей юрисдикции региона, женщина, занимавшая должность старшего специалиста 2 разряда в отделе информационного обеспечения, учета федерального имущества и делопроизводства, нарушила законодательство о госслужбе.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что гражданка, находясь на государственной службе, систематически не соблюдала требования по предоставлению достоверных и полных сведений о своём финансовом положении.

По решению суда с экс-госслужащей взыскана крупная сумма в размере 6 547 517 рублей 79 копеек в доход государства.

