В Новосибирске возбуждено дело после смерти 14-летней девочки в больнице

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смерти 14-летней пациентки в детской больнице скорой помощи.

Инцидент, о котором пишет издание «Прецедент», произошел в первые дни января 2025 года.

По информации родителей, трагедия могла быть следствием врачебной ошибки. Подростка доставили в медучреждение еще 25 декабря 2024 года с жалобами на боли в животе. Несмотря на то, что девочка также сообщала о проблемах с сердцем, врачи диагностировали у нее острый холецистит. Спустя неделю, 2 января, ее состояние резко осложнилось, потребовался перевод в реанимационное отделение, где она вскоре умерла.

Отец погибшей уверен, что медицинский персонал проявил халатность: не провел полноценного обследования и не назначил необходимых процедур, в частности, контрольного ультразвукового исследования, что привело к неэффективности лечения.

Согласно данным патологоанатомического заключения, непосредственной причиной смерти стал острый миокардит — тяжелое воспаление сердечной мышцы. Родные считают, что это заболевание не было вовремя диагностировано.

В марте правоохранительные органы инициировали уголовное производство по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). В настоящее время решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, семья намерена добиться справедливости и привлечения виновных к ответственности.

