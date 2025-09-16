В новосибирском сквере Героев Донбасса высадят тысячи новых деревьев

Около 17 тысяч деревьев и кустарников появится в этом году в парках, скверах и на улицах Новосибирска. Уже высажено 6 тысяч саженцев. Кроме того, 12 тысяч растений посадят в городском питомнике. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев на аппаратном совещании.

«В этом году мы масштабно подошли к благоустройству городских территорий. Работы ведём в 11 парках и скверах. Это и новые площадки, и модернизация уже существующих, но при этом крайне важно ещё и благоустраивать улицы, пешеходные зоны, тротуары. У нас есть отдельная программа по газонам, в рамках которой привели в порядок центр города, туристические маршруты. Мы запланировали высадить в Новосибирске не менее 10 000 крупномерных деревьев и кустарников, равномерно распределяем их по территории города, исходя из концепции «Город без окраин». При этом активно привлекаем к благоустройству социально ответственный бизнес, волонтёров», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

Как доложила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Ксения Антонова, на данный момент в парках, скверах и на улицах города высажено 6 134 дерева и кустарника.

«До конца сезона планируется высадка ещё более 10 тысяч деревьев и кустарников, из которых свыше 5 тысяч будут высажены в районах, а более 4 тысяч – в парках и скверах, в том числе в сквере Героев Донбасса, Центральном парке, Берёзовой роще и в благоустраиваемом в настоящее время сквере имени Ю. Ф. Бугакова. В рамках взаимодействия с бизнесом проведено благоустройство сквера Влюблённых, на территории которого высажено 120 деревьев и кустарников. В Сосновом бору высажено 3,5 тысячи молодых сосен. Также проведены работы по озеленению на территории скверов «Первомайский» и «Московский», где было высажено 25 крупномерных хвойных деревьев», – отметила Ксения Антонова.

В озеленении города Новосибирска чаще всего используется клён гиннала, липа, берёза, яблоня, тополь пирамидальный, сирень, рябина, хвойные деревья и кустарники.

Важную роль в обеспечении города зелёными насаждениями играет муниципальный питомник. С начала текущего сезона в питомник высажено более 4 тысяч кустарников и деревьев. Еще планируется высадить более 7 тысяч саженцев. Растения из питомника будут использоваться в дальнейшем для озеленения города.

«На качественно новый уровень перешла работа с питомником, где мы закладываем саженцы для последующей высадки на территории города Новосибирска. Это позволяет снижать себестоимость и учитывать предпочтения горожан, с которыми мы находимся в постоянном диалоге. Мы достигли тех плановых показателей, которые перед собой ставили на этом этапе. Считаю, что работа идёт удовлетворительно», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.