120 детей посетили уроки безопасности в специальном вагоне ЗСЖД в Новосибирской области

Работники ЗСЖД провели уроки безопасности для школьников, которые живут вблизи станций Тогучин, Буготак и Инская в Новосибирской области.

В вагоне охраны труда – так называется мобильный учебный комплекс – занятия посетили более 120 учеников 5 – 7 классов. Мероприятие организовано в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит в сентябре во всех регионах Западно-Сибирской магистрали.

Железнодорожники показали детям тематические видеоролики, напомнили правила безопасного поведения. В частности, рассказали, что пути нужно переходить только в оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, мостам, тоннелям, обязательно снимать наушники и капюшоны. В конце мероприятия школьники приняли участие в викторине и получили памятные сувениры.