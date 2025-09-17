82.76% -1.2
общество

120 детей посетили уроки безопасности в специальном вагоне ЗСЖД в Новосибирской области

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Работники ЗСЖД провели уроки безопасности для школьников, которые живут вблизи станций Тогучин, Буготак и Инская в Новосибирской области.

В вагоне охраны труда – так называется мобильный учебный комплекс – занятия посетили более 120 учеников 5 – 7 классов. Мероприятие организовано в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит в сентябре во всех регионах Западно-Сибирской магистрали.

Железнодорожники показали детям тематические видеоролики, напомнили правила безопасного поведения. В частности, рассказали, что пути нужно переходить только в оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, мостам, тоннелям, обязательно снимать наушники и капюшоны. В конце мероприятия школьники приняли участие в викторине и получили памятные сувениры.

Галина Дидан
Журналист

