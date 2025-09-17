82.76% -1.2
сегодня 05:30
общество

Агроном рассказала новосибирцам о хранении овощей после уборки урожая

Фото: freepik.com
Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина дала новосибирским дачникам советы по сохранению урожая.

По словам агронома, успех длительного хранения овощей закладывается не только осенью, но и в течение всего сезона. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Главное условие — подготовить правильное хранилище. Для картофеля, моркови и свеклы необходима стабильная температура в пределах от +1 до +5 градусов. Если в помещении будет теплее, корнеплоды начнут прорастать и терять свои вкусовые качества, предупредила специалист. Уже к новогодним праздникам такой урожай может значительно испортиться.

Важную роль играет и агротехника выращивания. Как пояснила Шубина, на лежкость овощей напрямую влияет режим полива. Избыточное увлажнение приводит к снижению концентрации сухих веществ в корнеплодах, из-за чего они становятся более водянистыми и сильнее подвержены гниению.

Не менее важно и правильное внесение удобрений. Дисбаланс питания, особенно переизбыток азота при недостатке фосфора и калия, серьезно ухудшает способность овощей к хранению. Эксперт рекомендует с осени обогащать грядки, предназначенные для корнеплодов, калийными удобрениями — именно они помогают получить урожай, который будет отлично храниться всю зиму.

0
Денис Дычаковский
Журналист

