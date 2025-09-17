Больше недели в Новосибирской области ищут 19-летнюю девушку

Сибирячка проживает в Тогучинском районе, она исчезла 9 сентября.

Пропала 19-летняя Анастасия Балко, которая проживает в селе Заречное (Тогучинский район), с 9 сентября 2025 года ее местонахождение неизвестно.

Поиски Анастасии ведутся круглосуточно силами полиции, спасателей, волонтеров поисковых отрядов и неравнодушных местных жителей. Ориентировки с приметами девушки расклеены по всему Тогучинскому району и в соседних населенных пунктах. К поискам подключились кинологи с собаками, способными взять след. Прочесываются лесные массивы, поля, берега рек и заброшенные здания.

Особое внимание уделяется проверке круга общения Анастасии. Следователи допрашивают друзей, знакомых, односельчан, а также изучают ее активность в социальных сетях и содержимое мобильного телефона. Версии произошедшего рассматриваются самые разные – от несчастного случая до похищения.

Родные и близкие Анастасии не теряют надежды на благополучный исход. Они обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, с просьбой сообщить в полицию или волонтерские организации. Любая, даже самая незначительная деталь, может оказаться важной в поисках пропавшей.