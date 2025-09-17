Глава СК РФ Бастрыкин поручил предоставить доклад по резонансному ДТП в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по резонансному дорожно-транспортному происшествию в Новосибирске, повлекшему гибель журналиста.

Поводом для вмешательства главы ведомства стал сюжет на федеральном телеканале, в котором была озвучена позиция общественности и родственников погибшего, несогласных с судебными решениями по этому делу.

Как сообщалось в эфире, в марте 2020 года виновник ДТП, управляя автомобилем в состоянии опьянения и на высокой скорости, сбил мужчину, выходившего из трамвая. В результате полученных травм пострадавший, являвшийся журналистом, скончался в больнице. Суд вынес обвинительный приговор уже в июле того же года, однако летом 2023 года назначенное наказание в виде лишения свободы было заменено на более мягкое, а в сентябре 2024-го суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении.

Мать погибшего и представители общественности усматривают в смягчении приговора и последующем УДО признаки коррупции. В связи с этим СУ СК России по Новосибирской области уже организовало процессуальную проверку по данному факту.

Конкретно руководителю регионального следственного управления Евгению Долгалеву поручено доложить Александру Бастрыкину как предварительные, так и окончательные результаты проводимой проверки. Исполнение этого поручения взято на контроль центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по нарушению прав сироты в Новосибирске.