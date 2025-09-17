Губернатор Травников провёл совещание по защите многодетных семей от пожаров в регионе

Андрей Травников подчеркнул: «В 2025 году продолжается оборудование датчиками АДПИ-GSM мест проживания многодетных семей. На сегодняшний день уже установлено 19400 таких датчиков только по районам области. В связи с тем, что количество многодетных семей в регионе растёт, принято решение о выделении дополнительного финансирования на приобретение и установку датчиков и разработке областного закона о предоставлении этой меры социальной поддержки».

С профильным докладом о предложениях по совершенствованию работы, направленной на обеспечение защищённости мест проживания многодетных семей, выступил исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Гаврильченко.

По данным Главного управления МЧС по Новосибирской области, с начала 2025 года в результате своевременного срабатывания АДПИ-GSM спасено 58 человек, из них 37 – дети. Всего же с 2017 года, с момента старта действия программы по оборудованию частных жилых домов противопожарными датчиками-извещателями, было спасено 428 человек, в том числе 262 ребёнка.

По результатам совещания органам местного самоуправления дано поручение провести детальный анализ фактической оснащённости мест проживания многодетных семей, оборудованных АДПИ-GSM; организовать работу по оборудованию мест проживания таких семей, с учётом потребности на 01.01.2025 и возникающей средней ежегодной потребности в связи с приростом количества многодетных семей; уделить особое внимание мониторингу работоспособности ранее установленных извещателей и контролю своевременного и качественного их технического обслуживания.

Министерству труда и социального развития Новосибирской области, совместно с Главным управлением МЧС по региону в целях обеспечения единого порядка и сроков оснащения мест проживания многодетных семей извещателями поручено разработать и принять на территории субъекта областной закон, который бы устанавливал новую меру социальной поддержки населения, в виде обеспечения АДПИ всех мест проживания многодетных семей.