Индивидуальную терапию рака и быстрые тесты для диагностики коклюша разработали ученые НСО по нацпроекту

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в ходе пресс-тура подчеркнул важность государственной поддержки биотехнологических проектов: «Новосибирская область является одним из лидеров в России по объему финансирования научных проектов. Только в 2025 году Правительство региона поддержало 63 проекта на сумму 86 миллионов рублей, аналогичную сумму выделил РНФ, причем более половины поддержанных исследований связаны с медициной и биотехнологиями. Это включает создание молодежных лабораторий, таких как лаборатория противомикробных препаратов, которые получают федеральное и региональное финансирование. Наша цель – не только развивать науку, но и обеспечивать внедрение разработок в реальный сектор экономики, что особенно актуально в условиях роста антибиотикорезистентности и потребности в персонализированной медицине», – отметил министр.

В числе представленных разработок созданные в лаборатории фармакогеномики новые инструменты для персонализации лечения онкологических заболеваний. Заведующий лабораторией доктор биологических наук Максим Филипенко отметил, что ученые составляют молекулярно-генетический профиль опухоли пациента, что позволяет подбирать оптимальные протоколы терапии. Также здесь при поддержке гранта Правительства Новосибирской области разрабатываются высокочувствительные тесты для диагностики инфекций, таких как коклюш, которые позволяют получить результаты всего за 30 минут без использования сложного оборудования.

Кроме того, ученые представили образцы потенциальных препаратов на основе бактериофагов, действующих против бактерий, обладающих устойчивостью к антибиотикам, полученные в лаборатории противомикробных препаратов. Как прокомментировал завлабораторией Андрей Матвеев, полученные белки способны разрушать клеточные стенки устойчивых бактерий, что особенно актуально в борьбе с грамположительными бактериями, такими как стафилококки. Исследование проводится при поддержке гранта РНФ на базе молодежной лаборатории, созданной при поддержке Минобрнауки РФ.

Вадим Васильев добавил, что на территории Новосибирской области действует 9 молодежных лабораторий, созданных в рамках реализации программы деятельности СиббиоНОЦ, из них 6 – за счет федерального бюджета и 3 – за счет регионального бюджета – такой механизм поддержки регион внедрил одним из первых в России. Общий объем финансирования в период 2023-2025 годы составил 135 млн рублей. Молодёжные лаборатории дают возможность учёным возглавить научный проект, сформировать команду единомышленников, приобрести современное оборудование.

Владимир Коваль, директор ИХБФМ СО РАН, отметил, что институт продолжает работать над инновационными проектами, которые получают значительную поддержку со стороны государства и региональных властей. Разработки института имеют большой потенциал для внедрения в практическое здравоохранение и могут стать основой для дальнейшего роста биотехнологического сектора в Новосибирской области и России в целом.