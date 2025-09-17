Конец «кредитам по СМС»: ЦБ запретит выдачу займов без проверки доходов

Центробанк намерен положить конец практике бесконтрольной выдачи кредитов, которые можно оформить буквально одним СМС-сообщением.

По мнению юриста Александра Хаминского, эта мера призвана остановить стремительный рост закредитованности россиян. Такой оценкой он поделился с Общественной службой новостей.

Регулятор планирует обязать банки и микрофинансовые организации при оценке платежеспособности клиентов опираться исключительно на официальные данные, а не на слова заемщика или статистические модели. Кредиторам придется запрашивать сведения о доходах из систем Федеральной налоговой службы и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль». Ожидается, что полный перечень обязательных для проверки данных будет сформирован к весне 2026 года.

Как пояснил Хаминский, необходимость в таких жестких мерах назрела давно. Объем просроченной задолженности по потребительским займам в России достиг рекордных 1,5 триллиона рублей, что составляет почти 6% от всего розничного кредитного портфеля.

Эксперт подчеркнул, что именно банки и особенно МФО способствовали росту проблемы, предлагая кредитные продукты, для получения которых не требуется ни визита в офис, ни реальной проверки доходов. «Зачастую для одобрения займа достаточно ввести код из СМС, что и привело к бесконтрольной раздаче денег», — отметил юрист. Аргументы банков о том, что ужесточение правил толкнет людей к нелегальным кредиторам, Хаминский считает несостоятельными, указывая на их собственную роль в создании кризиса.

Таким образом, инициатива Центробанка — это прямой шаг к оздоровлению кредитного рынка и защите граждан от попадания в долговую яму из-за слишком доступных и необеспеченных займов.