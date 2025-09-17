Кредиты станут дешевле: экономист дал прогноз по ставке ЦБ

На ближайшем заседании Центробанк, скорее всего, продолжит смягчение денежно-кредитной политики и снизит ключевую ставку.

Это решение сделает кредиты более доступными для граждан и бизнеса, а также станет позитивным сигналом для всей экономики. Такой прогноз в беседе с Общественной службой новостей озвучил доктор экономических наук Юрий Твердохлеб.

По мнению эксперта, регулятор понизит ставку на 1–1,5 процентных пункта, до уровня 16,5–17 %. Главной предпосылкой для этого шага стало успешное охлаждение экономики, которого ЦБ добивался предыдущими жесткими мерами. Кроме того, замедлились темпы кредитования, что создает условия для стимулирования спроса.

«Я практически уверен, что ставку повышать не будут. Наиболее вероятно ее снижение», — отметил Твердохлеб. При этом он назвал маловероятными прогнозы о более резком падении, подчеркнув, что для этого пока нет необходимых условий и такой шаг был бы чреват непредсказуемыми последствиями.

Финансовый рынок, по словам экономиста, уже отреагировал на заданный ЦБ тренд. Банки начали заблаговременно снижать ставки по вкладам и постепенно делают более выгодными условия по кредитам, закладывая в них будущие решения регулятора.

Как резюмировал Юрий Твердохлеб, снижение ключевой ставки — это устойчивая тенденция, которая в дальнейшем улучшит условия для ведения бизнеса и сделает потребительские займы более доступными для населения.