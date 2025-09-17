Масштабный праздник футбола прошел в эту субботу под Новосибирском

13 сентября школа «Динамо» провела большой спортивный праздник в центре «SportBox». Организаторы подготовили насыщенную программу с множеством интересных локаций и активностей для участников всех возрастов.

Участники смогли посетить мастер-классы от профессиональных тренеров, где каждый смог научиться «фишкам», которые точно пригодятся в футболе.

Для всех гостей провели показательные выступления юных футболистов.

А так же на протяжении всего мероприятия наши участники играли в футбол.

Футбольная школа «Динамо» и дальше будет радовать каждого желающего новыми незабываемыми праздниками, а также ждет всех желающих на тренировки. Записывайтесь по номеру +7(923)738-03-05

Партнеры мероприятия:

Автошкола МИГБИ, Парк активного отдыха Ствол, Den`s pizza, Семечки Жаро, Семейный развлекательный центр "Весёлый остров", «сеть фирменных магазинов «Медный Великан», Sova бар

0+

