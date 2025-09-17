82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 14:33
пробки
4/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
сегодня 12:05
общество
Масштабный праздник футбола прошел в эту субботу под Новосибирском

Фото ООО «ФШ «Динамо Новосибирск»
13 сентября школа «Динамо» провела большой спортивный праздник в центре «SportBox». Организаторы подготовили насыщенную программу с множеством интересных локаций и активностей для участников всех возрастов.

Фото Масштабный праздник футбола прошел в эту субботу под Новосибирском 2

Участники смогли посетить мастер-классы от профессиональных тренеров, где каждый смог научиться «фишкам», которые точно пригодятся в футболе.

Фото Масштабный праздник футбола прошел в эту субботу под Новосибирском 3

Для всех гостей провели показательные выступления юных футболистов.

А так же на протяжении всего мероприятия наши участники играли в футбол.

Фото Масштабный праздник футбола прошел в эту субботу под Новосибирском 4

Футбольная школа «Динамо» и дальше будет радовать каждого желающего новыми незабываемыми праздниками, а также ждет всех желающих на тренировки. Записывайтесь по номеру +7(923)738-03-05

Фото Масштабный праздник футбола прошел в эту субботу под Новосибирском 5

Партнеры мероприятия:

Автошкола МИГБИ, Парк активного отдыха Ствол, Den`s pizza, Семечки Жаро, Семейный развлекательный центр "Весёлый остров", «сеть фирменных магазинов «Медный Великан», Sova бар

Фото Масштабный праздник футбола прошел в эту субботу под Новосибирском 6

0+

Галина Дидан
Журналист

