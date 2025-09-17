82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 14:33
пробки
4/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
82.76% -1.2
сегодня
17 сентября, 14:33
пробки
4/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 82.83 | eur 97.89
сегодня 13:37
общество

Министру ЖКХ Новосибирской области Архипову изменен приговор

Фото: Pixabay
Подпишитесь на Telegram-канал

Ранее Архипова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили его к 1,5 года колонии.

Новосибирский областной суд отменил взыскание 220 млн рублей с министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, осужденного за злоупотребление полномочиями. Об этом пишет ТАСС.

Ранее суд признал его виновным и приговорил к 1,5 года колонии, но освободил от наказания, зачтя время под стражей, и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 220 млн рублей ущерба. Апелляционный суд отменил решение о взыскании этой суммы, оставив остальную часть приговора без изменений. Архипов был задержан в марте 2024 года по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с банкротством "Экологии-Новосибирск", из-за неполучения бюджетом 220 млн рублей банковской гарантии.

Второе дело о превышении полномочий, касающееся предоставления 10 млн рублей бюджетных средств компании без статуса регоператора, было прекращено в связи с истечением сроков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.