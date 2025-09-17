Министру ЖКХ Новосибирской области Архипову изменен приговор

Ранее Архипова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили его к 1,5 года колонии.

Новосибирский областной суд отменил взыскание 220 млн рублей с министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, осужденного за злоупотребление полномочиями. Об этом пишет ТАСС.

Ранее суд признал его виновным и приговорил к 1,5 года колонии, но освободил от наказания, зачтя время под стражей, и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 220 млн рублей ущерба. Апелляционный суд отменил решение о взыскании этой суммы, оставив остальную часть приговора без изменений. Архипов был задержан в марте 2024 года по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с банкротством "Экологии-Новосибирск", из-за неполучения бюджетом 220 млн рублей банковской гарантии.

Второе дело о превышении полномочий, касающееся предоставления 10 млн рублей бюджетных средств компании без статуса регоператора, было прекращено в связи с истечением сроков.