общество

Минсельхоз РФ решил ограничить промышленный вылов раков в Новосибирской области

В регионе планируется ввести полный запрет на промышленный вылов раков.

Ограничение, как следует из проекта приказа регионального ведомства, будет распространяться на все озера, входящие в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн.

Согласно тексту документа, мораторий будет действовать до конца 2025 года, то есть до 31 декабря включительно. Эта мера направлена на восстановление популяции членистоногих в местных водоемах.

Проект приказа был разработан в строгом соответствии с федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». При его подготовке также были учтены научные данные и рекомендации экспертного совета Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Денис Дычаковский
Журналист

