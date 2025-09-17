Набор мер господдержки расширят для производителей молока в НСО

В ходе пресс-тура на площадке АО «Толмачевский молочный завод» заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов рассказал о ключевых достижениях и перспективах развития молочной отрасли региона.

По его словам, рост производства обеспечивается за счёт увеличения числа инвестиционных проектов, внедрения современных технологий и повышения продуктивности молочного стада. Последнее достигается благодаря улучшению генетики животных и оптимизации системы кормления.

Особое внимание министр уделил расширению мер государственной поддержки производителей. В их числе – компенсация части затрат на увеличение объёмов переработки сырого молока, возмещение расходов на реализацию продукции, приобретение оборудования для её маркички, а также поддержка в области племенного животноводства и укрепления кормовой базы.

Шинделов отметил, что валовое производство молока в области растёт в первую очередь благодаря повышению надоев. Производители активно работают над оптимизацией рационов, внедряют современные технологии и улучшают генетику поголовья.

Так, в 2024 году 16 предприятий получили 58,1 млн рублей на переработку 284,7 тысяч тонн молока. В 2025 году на эти цели 15 производителям выделено 57,16 млн рублей, что позволит переработать уже свыше 303 тысяч тонн. Общий объём субсидий на поддержку молочного животноводства в текущем году превысил 830 млн рублей из средств областного и федерального бюджетов.

