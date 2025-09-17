82.76% -1.2
Начальник новосибирского отделения почты присвоила 960 тысяч рублей и получила «условку»

Фото: freepik.com
В Новосибирской области вынесли обвинительный приговор бывшей начальницы отделения почтовой связи в Коченевском районе. Женщину признали виновном в присвоении 900 тысяч рублей. Об этом 17 сентября рассказали в паблике «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

По данным суда, женщина систематически похищала деньги из кассы, набрав таким образом почти миллион рублей. Когда обман вскрылся, нарушительница частично погасила ущерб. Однако ей предстоит выплатить еще 580 тысяч рублей по решению суда.

Приговором экс-начальнице почты назначили 3 года условно, с испытательным сроком в 2 года.

В конце августа новосибирская прокуратура помогла повысить зарплаты почтальонам.

