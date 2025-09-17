Найден подрядчик на ремонт аварийной лестницы у вокзала «Новосибирск-Южный»

Ключевой лестничный переход у станции «Новосибирск-Южный», который был закрыт из-за аварийного состояния более двух лет назад, наконец-то дождался ремонта.

Муниципальное учреждение «Гормост» заключило соглашение с компанией «Гринлайн» на проведение всех необходимых работ.

Вопрос о реконструкции этого объекта обсуждался полтора года. Объявленный в июне конкурс нашел подрядчика лишь к сентябрю — им стала компания «Гринлайн».

В рамках контракта стоимостью 35,5 миллиона рублей подрядчик полностью демонтирует старую аварийную конструкцию. На ее месте возведут новую четырехпролетную лестницу. Важным элементом благоустройства станет обустройство двух сторон для маломобильных групп населения: с одной стороны разместят пандус для родителей с колясками, с другой — наклонный подъемник для людей с ограниченными возможностями.

Все работы должны быть завершены и объект будет сдан в эксплуатацию до 30 июня 2026 года.