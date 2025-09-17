Новосибирск примет Кубок Первого канала по хоккею

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Новосибирск готовится принять престижный хоккейный турнир – Кубок Первого канала, в котором в декабре сойдутся национальные сборные. Об этом заявлении сообщил глава Российской Федерации хоккея, Владислав Третьяк.

Это значимое событие для города: впервые Новосибирску доверено проведение столь крупного соревнования в рамках сезона. Благодаря современной "Сибирь-Арене" и расположенной поблизости станции метро "Спортивная", созданы все условия для удобства как участников, так и зрителей.