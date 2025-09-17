Новосибирская область заняла 65-е место по уровню безработицы

Показатель региона остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале 2025 года в Новосибирской области уровень незанятости населения зафиксирован на отметке 2,9%, что позволило региону занять 65-ю позицию среди субъектов РФ. Данный показатель остался практически неизменным в сравнении с аналогичным периодом предыдущего, 2024 года. В среднем жителям области требуется 3,7 месяца для трудоустройства.

Лидерами рейтинга по минимальному уровню безработицы стали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ, демонстрирующие наиболее благоприятную ситуацию на рынке труда.

Наиболее сложная ситуация с трудоустройством наблюдается в республиках Ингушетия и Дагестан, где зафиксированы максимальные показатели безработицы среди всех регионов России.

Представленное исследование охватывает все российские регионы и опирается на официальные статистические данные, отражающие состояние рынка труда.

Ожидается, что осень 2025 года принесет неоднозначные тенденции на российский рынок труда: 12% работодателей планируют уменьшение численности персонала, в то время как только 25% организаций готовы к увеличению штата.